Washington pleit voor actie tegen dominatie China in scheepsbouw

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Handel pleit voor maatregelen tegen de dominante positie van China in de wereldwijde scheepsbouw en scheepvaart. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China lijken daarmee een nieuw hoofdstuk te beginnen, na de eerdere Amerikaanse sancties op onder meer de verkoop van geavanceerde chips aan China.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai startte in april 2024 al een onderzoek naar de positie van China in de wereldwijde scheepsbouw-, maritieme en logistieke sectoren. Dat onderzoek volgde op een verzoek van de vakbond United Steelworkers en vier andere Amerikaanse vakbonden onder Sectie 301 van de Trade Act van 1974. Die wet staat Washington toe om landen te straffen die zich bezighouden met handelingen die "onrechtvaardig" of "onredelijk" zijn, of de Amerikaanse handel belasten. Zowel Trump als president Joe Biden heeft die wet gebruikt om sinds 2018 hoge importtarieven op te leggen aan Chinese goederen.

Volgens het ministerie is uit het onderzoek gebleken dat China's pogingen om de scheepsbouw-, maritieme en logistieke sectoren te domineren te wijten zijn aan de "buitengewone controle" van Beijing over ondernemingen in de sector en Amerikaanse bedrijven van commerciële kansen berooft. Dit vermindert de concurrentie in de sector en vergroot de afhankelijkheid van China.