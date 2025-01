Biden vermindert recordaantal celstraffen

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Joe Biden heeft straffen verminderd van bijna 2500 gevangenen. Dat is voor de Amerikaanse president een dagrecord. Het gaat volgens het Witte Huis om mensen die eerder tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld voor niet-gewelddadige drugsdelicten en die in het huidige stelsel waarschijnlijk niet zo'n zware straf hadden gekregen. Biden spreekt van mensen met "buitenproportioneel lange celstraffen".

Met de strafverminderingen kunnen de 2500 veroordeelden eerder vrijkomen. Biden heeft nu meer mensen gratie verleend of strafvermindering gegeven dan welke Amerikaanse president ook. Hij verleende ook gratie aan zijn eigen zoon Hunter die is veroordeeld voor vuurwapenbezit en die in Los Angeles schuld had bekend in een strafzaak over belastingontduiking.

In de Verenigde Staten zitten naar schatting 1,9 miljoen mensen vast, de meesten in gevangenissen en huizen van bewaring.