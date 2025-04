Wat moet je nu doen als particuliere belegger?

Donald Trump aan het roer, het is vele malen erger gebleken dan we al dachten. De wereldeconomie dreigt in een diepe recessie te belanden door het amateuristische beleid van de Amerikaanse president. De beurzen kleuren ondertussen al dagen donkerrood. Wat moet je doen als particuliere belegger?

In ieder geval niet nu in blinde paniek alles verkopen. "De gemiddelde belegger maakt naar verhouding vaak een slecht rendement omdat ze te laat handelen”, zegt Corné van Zeijl, analist bij Cardano, tegen AD.nl. "Ze handelen als de dalingen al geweest zijn. Nu switchen naar obligaties heeft bijvoorbeeld niet zoveel zin. Die zijn al duurder geworden.”

Ook Peter Siks, beleggerstrainer voor particulieren bij de Saxo Bank, zegt dat het eigenlijk al te laat is. "The damage is done before the crash, zegt men, en zo is het ook. Ervaren langetermijnbeleggers gaan nu ook niks doen, die weten dat dit er bij hoort. En als je nu uitstapt, loop je ook het risico dat je de stijgingen mist die misschien weer gaan komen.”

Joost Schmets van de Vereniging voor Effecten Bezitters (VEB) komt nog met een mooie tegeltjeswijsheid: "Het gaat er niet om dat je de markt beheerst, maar dat je jezelf beheerst. Handelen is zo makkelijk tegenwoordig: je hebt de markt in je handpalm, op je telefoon. De neiging om iets te doen, is heel groot.”

Handen van de knop

Maar je kunt dus beter met je handen van de 'sell-knop' afblijven, al is het moeilijk. "Zeker gezien al het nieuws. Zoals er geen bel klinkt als de top bereikt is, klinkt er ook geen bel als de bodem bereikt is", weet Siks. "Dus je zit in onzekerheid en als je een portefeuille hebt die niet goed in balans is, kan het hard gaan.”

Deze crash kan dus een kans zijn om je te herbezinnen. "Een optie zou kunnen zijn om deels af te bouwen en ruimte te maken voor een fonds dat wereldwijd opereert of voor defensieve aandelen als Unilever, KPN of Ahold. Daar gebeurt normaal niet zoveel mee, nu zie je dat ze het naar verhouding goed blijven doen.” Schmets is het daarmee eens: "Als je dan toch niet van de knoppen af kunt blijven, gebruik die dan om je portefeuille te herbalanceren.”

En een belangrijke les uit het verleden: uiteindelijk komt alles altijd goed op de beurs. "Je moet vooruit kijken. Hoe langer, hoe beter”, aldus Siks.

Bron: AD.nl