Duitse bankensector roept EU op niet hard terug te slaan tegen VS

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse bankensector roept de Europese Unie op om niet direct hard terug te slaan in het conflict met de Verenigde Staten over de importheffingen van president Donald Trump. Volgens de voorman van een grote brancheorganisatie van Duitse banken moet de EU eerst proberen de spanningen te verminderen door in gesprek te gaan met de Amerikaanse regering.

"Het heeft geen zin om haastig terug te slaan met extra maatregelen", aldus directeur Heiner Herkenhoff van het Bundesverband deutscher Banken. "Het doel moet zijn om een constructieve dialoog te blijven voeren." Volgens hem staat de Trump-regering nog steeds open voor gesprekken en moet de EU hiervan gebruikmaken.

Bij de organisatie zijn Deutsche Bank en Commerzbank aangesloten, net als veel kleinere regionale banken. Ook buitenlandse banken die actief zijn in Duitsland zijn lid.

De handelsministers van de EU vergaderen maandag in Luxemburg over tegenmaatregelen voor de heffingen van Trump.