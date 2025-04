De wereld staat in brand en Trump gaat golfen: “Ik heb gewonnen, je hebt het gehoord toch? Ik hou van winnen”

Overal ter wereld kleuren de beurskoersen bloedrood door het roekeloze economische optreden van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn adviseurs. Er gaan tienduizenden miljarden in rook op, niet in het minst op Wall Street. Ondertussen is Trump aan het golfen en erover aan het pochen.

Het lijkt een slechte sketch van Saturday Night Live, maar is de realiteit. De wereld staat in brand door zijn krankzinnige lijst importtarieven en de reactie van getroffen landen. Ondertussen wauwelt de 78-jarige Republikein over zijn toernooioverwinning afgelopen weekend op de golfbaan. Wel wil hij nog kwijt dat hij 'het prachtig vindt om de importtarieven in actie te zien'.

'Stranger than fiction'

“Ik heb gewonnen, het is goed om te winnen. Je hebt gehoord dat ik heb gewonnen, toch? Heb je gehoord dat ik won? Ik zet het even voor je op een rijtje: je was erbij, ik heb gewonnen. Ik hou ervan om te winnen”, aldus de narcistische, dementerende wereldleider.

Zie hieronder de ontluisterende beelden: