Webwinkel Coupang geeft klanten 1 miljard euro na datalek

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 8:12
SEOUL (ANP/RTR) - Het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf Coupang heeft maandag een compensatieregeling aangekondigd ter waarde van 1,69 biljoen won (ongeveer 1 miljard euro) voor bijna 34 miljoen gebruikers vanwege een groot datalek. Het verlies van klantgegevens werd op 18 november bekendgemaakt en leidde tot een golf van protesten van gebruikers en parlementariërs in Zuid-Korea. Topman Park Dae-jun stapte eerder deze maand op.
Coupang meldt dat klanten vouchers ter waarde van 50.000 won (ongeveer 30 euro) per stuk zullen ontvangen. Er is echter veel kritiek op Coupangs beslissing om compensatie te bieden in de vorm van vouchers die alleen op hun eigen diensten en platforms kunnen worden gebruikt. Het bedrijf exploiteert naast een webwinkel ook een maaltijdbezorgservice en een streamingdienst. Coupang, met kantoren en activiteiten in Zuid-Korea, Taiwan, de Verenigde Staten, India en Singapore, wordt ook wel het 'Amazon van Azië' genoemd.
