Zilverprijs verder omhoog na opmerking Elon Musk

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Zilver heeft maandag voor het eerst een prijs van 80 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. Door speculatieve handel en een aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod gaat de eindejaarsrally door.

Zilver werd maandag bij de handel in Singapore zelfs even verkocht voor een record van 84 dollar. Dat kwam neer op een dagwinst van 6 procent. Dit gebeurde na een opmerking van Elon Musk in het weekend, wat de groeiende gekte bij beleggers over edelmetalen illustreert. Musk reageerde op een tweet over Chinese exportbeperkingen door op zijn socialemediaplatform X te zeggen: "Dit is niet goed. Zilver is nodig in veel industriële processen."

De Chinese maatregelen waarop hij reageerde zijn echter een verlenging van eerdere beleidsmaatregelen. Daarbij is de impact voor de wereldwijde zilvermarkt beperkt. Hoewel China tot de top drie van wereldwijde zilverproducenten behoort, is het ook de grootste afnemer ter wereld en daarom geen grote exporteur.