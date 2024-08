Webwinkel Shein meldt gevallen van kinderarbeid bij leveranciers

SINGAPORE (ANP/RTR) - In de toeleveringsketen van Shein is kinderarbeid voorgekomen. De snelgroeiende modewebwinkel meldt dat controleurs van het bedrijf vorig jaar twee gevallen ontdekten waarbij toeleveranciers jongeren onder de 16 jaar aan het werk zetten.

Als reactie daarop schortte Shein de orders bij de leveranciers op, schrijft het concern in zijn duurzaamheidsrapport over 2023. Beide zaken zijn volgens Shein "vlot opgelost". Nadat de leveranciers waren gestopt met het inhuren van werknemers onder de 16 jaar en hun protocollen tegen kinderarbeid hadden aangescherpt, mochten ze weer kleding verkopen aan Shein.

Shein erkent in hetzelfde rapport ook dat een aantal bedrijven die kleding leverden zich schuldig maakten aan onderbetaling. Controleurs in dienst van Shein stelden vast dat 0,5 procent van de onderzochte leveranciers in China hun medewerkers minder dan het lokaal geldende minimumloon betaalden of loon te laat uitbetaalden.

Shein is gevestigd in Singapore, maar werd in China opgericht. Het bedrijf krijgt van mensenrechtenorganisaties geregeld kritiek op de werkomstandigheden bij kledingfabrieken. Shein zei in oktober de regels tegen misstanden in de toeleveringsketen te hebben aangescherpt.