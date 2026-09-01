Webwinkel Shein omlaag bij beursdebuut in Hongkong

HONGKONG (ANP) - Webwinkel Shein ging dinsdag flink omlaag bij zijn debuut op de aandelenbeurs in Hongkong. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10 procent. Met de langverwachte beursgang haalde Shein, bekend van de goedkope kleding en andere producten, ongeveer 1,7 miljard dollar op.

De van oorsprong Chinese webshop voor met name fastfashion wordt bij de beursgang gewaardeerd op 26 miljard dollar. Dat is een stuk minder dan vier jaar geleden, toen het bedrijf een waarde van 100 miljard dollar werd toegekend. Shein kampt onder meer met felle concurrentie van andere webwinkels, zoals Temu.

Shein was in 2023 van plan om een beursnotering op Wall Street te krijgen. Door Amerikaanse onderzoeken naar vermeende misstanden in de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden bleek dat niet haalbaar. Een poging om naar de Londense beurs te gaan, werd tegengehouden door de Chinese toezichthouders. Shein heeft al sinds 2021 zijn hoofdkantoor in Singapore, maar is door zijn Chinese oorsprong nog altijd gebonden aan toezichthouders in China.

In aanloop naar de beursgang trad Donald Tang, uitvoerend voorzitter van Shein, onverwacht af. De topman, die als missie had om het bedrijf naar de beurs te brengen, heeft nu een adviserende rol.

Shein zegt de opbrengst van de beursgang te willen gebruiken om technologieën zoals voorraadbeheersystemen te verbeteren en te investeren in marketing om zijn wereldwijde imago te verbeteren. Ook wordt er geld gestoken in de toeleveringsketen en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Mocht je als Nederlandse belegger je geld willen steken in een aandeel van Shein, moet je wel goed oppassen, stelt analist Jos Versteeg van financieel dienstverlener InsingerGilissen. "Een beursgang van Chinese bedrijven is een heel gedoe. Je moet goed weten wat je doet en wat je wil."

Hij legt uit dat het een stuk lastiger is om als Nederlander te beleggen in de beurzen in en rond China dan in bijvoorbeeld de Europese en Amerikaanse markten. "Daar heb je vaak meer rechten."