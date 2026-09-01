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Tennisser Griekspoor onderuit tegen Shelton op US Open

Sport
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 4:36
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NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de US Open gestrand. De beste tennisser van Nederland verloor in New York in vier sets (1-6 6-1 7-6 6-2) van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst.
Griekspoor (30) werd dit jaar ook op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld.
De Nederlander miste in aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. De nummer 56 van de wereld zou last hebben gehad van een blessure. Begin augustus haalde hij nog de achtste finales van het masterstoernooi van Montréal, waar hij onder anderen Alexander Zverev versloeg.
Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz.
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