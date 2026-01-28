Webwinkelconcern Amazon schrapt ongeveer 16.000 banen

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Webwinkelconcern Amazon gaat ongeveer 16.000 banen schrappen als onderdeel van een grote reorganisatie, heeft het concern woensdag bevestigd. Persbureau Reuters meldde vorige week al op basis van ingewijden dat het bedrijf een tweede ronde van ontslagen ging doorvoeren, waarbij duizenden kantoorfuncties zouden verdwijnen.

In oktober schrapte het bedrijf al ongeveer 14.000 kantoorbanen, wat Amazon toeschreef aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. Amazon heeft ook kantoren in Amsterdam en Den Haag. Het is nog onduidelijk wat de ontwikkelingen betekenen voor werknemers in Nederland.

Bij het bedrijf werken in totaal zo'n 1,5 miljoen mensen.