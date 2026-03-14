In deze landen slapen mensen het slechtst

Slaapproblemen zijn wereldwijd een groeiend probleem. Nieuwe gegevens uit onderzoek van Statista laten zien dat een aanzienlijk deel van de bevolking moeite heeft met slapen. In 25 van de 32 onderzochte landen gaf meer dan een derde van de respondenten aan in het afgelopen jaar een slaapstoornis te hebben ervaren.

In het onderzoek werd deelnemers gevraagd of zij in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête last hadden gehad van een slaapstoornis. De resultaten tonen een opvallend patroon: in alle onderzochte landen rapporteren vrouwen vaker slaapproblemen dan mannen.

Het verschil is in sommige landen behoorlijk groot. In Zweden, het land waar slaapproblemen het meest voorkomen in de enquête, gaf 56 procent van de vrouwen aan symptomen van een slaapstoornis te hebben ervaren in het afgelopen jaar. Onder mannen lag dat percentage op 45 procent.

Volgens de Sleep Foundation zijn vrouwen inderdaad gevoeliger voor slapeloosheid. Een belangrijke biologische factor zijn hormonen. Hormonale schommelingen kunnen invloed hebben op het slaapritme en de kwaliteit van de slaap. Tijdens verschillende levensfasen, zoals de menstruatiecyclus, zwangerschap en menopauze, veranderen hormoonspiegels, wat kan leiden tot slaapproblemen of een verstoorde nachtrust.

Naast deze biologische factoren spelen ook sociale en culturele omstandigheden een rol. Onderzoekers spreken hierbij over gendergerelateerde verschillen. Vrouwen ervaren in veel samenlevingen bijvoorbeeld vaker een dubbele belasting door werk en zorgtaken, wat stress kan veroorzaken en de slaap negatief kan beïnvloeden. Ook mentale belasting, zoals piekeren of emotionele stress, wordt vaker gerapporteerd door vrouwen en kan bijdragen aan slapeloosheid.

Daarnaast zijn vrouwen volgens onderzoekers vatbaarder voor bepaalde fysieke en mentale gezondheidsproblemen die met slaapproblemen samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan angststoornissen of depressie, aandoeningen die bekendstaan om hun invloed op de slaapkwaliteit.