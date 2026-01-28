ECONOMIE
Sinner treft Djokovic in Australië na simpele zege op Shelton

Sport
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 12:08
MELBOURNE (ANP/AFP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zonder problemen de halve finales van de Australian Open bereikt. De winnaar van de vorige twee edities was in Melbourne met 6-3 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton.
De 24-jarige Sinner treft in de halve finales de veertien jaar oudere Novak Djokovic. De Servische tienvoudig winnaar van het eerste grandslamtoernooi van het jaar ontsnapte eerder op woensdag aan uitschakeling. Hij zag zijn tegenstander Lorenzo Musetti opgeven, nadat de Italiaan de eerste twee sets had gewonnen (6-4 6-3 1-3).
