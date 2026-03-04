ECONOMIE
Weer flinke verliezen op beurzen Azië, Kospi keldert 12 procent

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 7:57
anp040326054 1
SEOUL (ANP) - De aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag opnieuw flink omlaag door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten en verstoringen van de olietoevoer uit de regio. De Kospi-index in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dook tot wel 12 procent in de min na het scherpe verlies een dag eerder. Ook in Tokio waren de koersenborden weer dieprood.
De handel in Seoul werd zelfs even kortstondig stilgelegd vanwege de grote onrust. De Kospi wist later het verlies te beperken tot circa 10 procent. De Japanse Nikkei zakte bijna 4 procent. Zuid-Korea en Japan zijn erg afhankelijk van de import van olie uit het Midden-Oosten. Maar door het afsluiten van de Straat van Hormuz door Iran is de olietoevoer ernstig verstoord, wat grote gevolgen kan hebben voor de economie.
In Hongkong, Taiwan en Australië werden eveneens verliezen geleden. In Dubai werd de beurshandel woensdag hervat nadat die de afgelopen dagen stil lag. Daar was een min van 4,7 procent te zien voor de hoofdgraadmeter. In Abu Dhabi ging het om een verlies van 2 procent. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op landen in de regio als vergelding voor de oorlog.
