Alle financiële markten onderuit door Trumps oorlog

De aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran , persoonlijk aangewakkerd en gelegitimeerd door president Donald Trump , heeft in één klap een einde gemaakt aan de fragiele beursrust van de voorbije maanden. Van Amsterdam tot New York kleuren de schermen rood, terwijl de olieprijs in een paar dagen met grofweg 7 à 10 procent de lucht in schiet. Beleggers prijzen plots een wereld in waarin oorlog , energieprijzen en inflatie weer de baas zijn.

In Europa kregen de indices een forse klap: de AEX leverde rond de 2 à 3 procent in, de DAX en andere Europese graadmeters doken vergelijkbaar hard omlaag. Op Wall Street zakten de S&P 500, Dow Jones en Nasdaq eveneens, terwijl smallcaps nóg harder onderuitgingen door de vrees voor hogere rente en duurdere financiering. Opvallend: zelfs traditionele ‘veilige havens’ als staatsobligaties en goud boden dit keer weinig bescherming.​

Energie als lont in het kruitvat

De directe trigger is de energieprijs. Door aanvallen op Iraanse doelen, de dood van ayatollah Khamenei en raketten over en weer in de Golfregio is de toch al gespannen oliesector in een schok terechtgekomen. De strategische Straat van Hormuz – goed voor circa 20 procent van de mondiale oliedoorvoer – is deels stilgevallen of geblokkeerd door dreiging, verzekeringsproblemen en kapotte schepen. Analisten waarschuwen dat bij een langdurige blokkade olieprijzen richting of boven de 100 dollar per vat kunnen schieten.​

Dat is geen abstract risico. Hogere energieprijzen werken als een extra belasting op huishoudens en bedrijven: benzine, vliegtickets, grondstoffen en transport worden duurder, marges krimpen, investeringen worden uitgesteld. In Europa vrezen economen al dat inflatie opnieuw richting 4 procent kan kruipen, terwijl de groei toch al mager is. Dat is de klassieke voedingsbodem voor een nare cocktail van lage groei en hardnekkig hoge prijzen. ​​

Trumps oorlogseconomie: inflatie terug van weggeweest

Trump zelf helpt de rust niet terugkeren. Met uitspraken dat de campagne tegen Iran “vier tot vijf weken” kan duren of “zolang als nodig is”, voedt hij precies de onzekerheid waar markten een hekel aan hebben. Zolang niemand weet waar dit eindigt, rekenen beleggers op blijvend hogere olieprijzen én op centrale banken die de rente langer hoog moeten houden. De hoop op snelle renteverlagingen in 2026 vervliegt in rap tempo.​

Op de achtergrond speelt nog een tweede front: Trumps tariefdreigementen tegen landen die zaken blijven doen met Iran, bovenop het al broze handelsbestand met China. Dat vergroot het risico op een nieuwe ronde handelsoorlogen, verstoringen in energiestromen en een verdere fragmentatie van de wereldeconomie. De boodschap aan beleggers en burgers is ongemakkelijk helder: met Trump in oorlogsmode is het tijdperk van goedkope energie, lage inflatie en kalme markten voorlopig voorbij.