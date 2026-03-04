ECONOMIE
Mensenrechtenorganisatie: meer dan duizend burgerdoden in Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 6:38
NEW YORK/TEHERAN (ANP) - Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn tot nu toe 1097 burgerdoden in Iran gevallen, volgens gegevens van een mensenrechtenorganisatie. Onder hen bevinden zich 181 kinderen. Dat meldt het in de VS gevestigde Human Rights Activists News Agency (HRANA), dat over een uitgebreid netwerk in Iran beschikt.
Nog eens 880 gemelde sterfgevallen worden momenteel onderzocht voor verificatie en classificatie. Het aantal gemelde gewonden onder de burgerbevolking sinds de uitbraak van de oorlog op zaterdag is opgelopen tot 5402 personen, onder wie zo'n 100 minderjarigen, aldus HRANA.
Hulporganisatie de Rode Halve Maan sprak eerder op dinsdag van 787 doden als gevolg van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
