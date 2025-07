Wegvallen tabaksverkoop neemt flinke hap uit omzet Sligro

VEGHEL (ANP) - Het wegvallen van tabaksverkopen drukt zwaar op de omzet van groothandelsketen Sligro. Afgezien daarvan stelt het bedrijf wel een sterk tweede kwartaal achter de rug te hebben. Sligro profiteerde daarbij van de hogere prijzen in zijn winkels.

"Er was in de eerste jaarhelft als geheel nog nauwelijks sprake van volumegroei in de markt. Dus de marktgroei komt nog altijd hoofdzakelijk uit inflatie", zei topman Koen Slippens. In de eerste helft van het jaar daalde de omzet met 8,5 procent naar 1275 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar verkocht Sligro nog voor 130 miljoen euro aan sigaretten en andere rookwaren.

In Nederland mogen supermarkten sinds juli vorig jaar geen tabak meer verkopen. Sligro leverde daarna nog wel tabak aan tankstations, maar verkoopt sinds begin dit jaar helemaal geen rookwaren meer.

Volgens Sligro ging er wel winst in de boeken. Onder de streep hield het bedrijf 2 miljoen euro over. Een jaar terug was nog sprake van 1 miljoen euro verlies.