Slepende fraudezaak tegen Samsung-topman eindigt met vrijspraak

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics-topman Lee Jae-yong is door het hooggerechtshof van Zuid-Korea vrijgesproken van alle aanklachten tegen hem met betrekking tot boekhoudfraude en koersmanipulatie. Met de vrijspraak komt een einde aan de jarenlange juridische strijd rond de baas van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern.

Eerder dit jaar werd Lee in hoger beroep al vrijgesproken van een reeks aanklachten in verband met een omstreden fusie van twee dochterbedrijven van Samsung in 2015. Volgens de aanklagers werden bij die fusie kleine aandeelhouders gedupeerd en was de deal bedoeld om de grip van Lee op Samsung te versterken. Lee heeft de beschuldigingen altijd verworpen.

De zaak liep al sinds 2020. De Zuid-Koreaanse aanklagers eisten in 2023 een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 500 miljoen won (ruim 300.000 euro) voor Lee.