China scherpt exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen aan

BEIJING (ANP/DPA/AFP/BLOOMBERG) - China scherpt zijn exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen aan. Binnenkort is eerst goedkeuring van de overheid nodig voordat bedrijven bepaalde Chinese technologie voor het verwerken van deze grondstoffen mogen delen met het buitenland. Ook hebben niet-Chinese bedrijven exportvergunningen nodig voor producten die slechts een klein gehalte zeldzame aardmetalen uit het Aziatische land bevatten.

China is wereldwijd de belangrijkste exporteur van zeldzame aardmetalen, die bijvoorbeeld nodig zijn voor windmolens, zorgtechnologie of defensietoepassingen. In april voerde het land al de verplichting in om exportvergunningen aan te vragen voor bepaalde aardmetalen.

De stap zet extra druk op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping later deze maand. Zij zijn van plan te onderhandelen over hun handelsconflict. De beperkingen op de export van aardmetalen zorgden dit jaar al voor grote handelsspanningen.