Weinig beweging op Wall Street door oorlog tussen Israël en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag weinig beweging zien. Beleggers bleven terughoudend en hielden de ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Iran in de gaten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke Amerikaanse hulp aan Israël bij de aanvallen op Iran. Trump stelde de beslissing twee weken uit. De Franse, Duitse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken hebben na een overleg met hun Iraanse ambtgenoot vrijdag gezegd dat ze de gesprekken met Iran over het nucleaire programma gaande willen houden. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei ook bereid te zijn om verder te praten.

De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 42.206,82 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,2 procent lager op 5967,84 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 19.447,41 punten.

Geschrokken

Beleggers leken te zijn geschrokken van een artikel in Financial Times. De zakenkrant meldde dat Japan een topoverleg met de VS heeft geannuleerd, nadat de VS Japan had verteld dat het land meer moet uitgeven aan defensie.

Verder verwerkten beleggers nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield woensdag het rentetarief ongewijzigd. Ondanks de oproepen van Trump om de leenkosten te verlagen en de economie te ondersteunen, zei Fed-voorzitter Jerome Powell geen haast te hebben met het verlagen van de rente.

AI-chips

Nvidia, een belangrijke ontwikkelaar van AI-chips, daalde 1,1 procent. Ingewijden zeiden tegen The Wall Street Journal dat een Amerikaanse functionaris topfabrikanten van halfgeleiders heeft laten weten dat hij de ontheffingen wil intrekken waarmee zij toegang hebben tot Amerikaanse technologie in China. De Taiwanese chipfabrikant TSMC, een van de bedrijven die volgens de krant momenteel kunnen gebruikmaken van de ontheffingen, zakte 1,9 procent op de aandelenbeurzen in New York. Chipbedrijf Broadcom verloor 0,5 procent.

De olieprijs daalde na de aankondiging van Trump om het besluit over de Amerikaanse hulp bij de Israëlische aanvallen op Iran uit te stellen. Donderdag werd olie nog flink duurder door zorgen over directe betrokkenheid van de VS bij het conflict. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, daalde 2,1 procent tot 77,19 dollar.