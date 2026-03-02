ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weinig Nederlandse reizigers in Dubai door eerdere vliegbeperking

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 16:08
anp020326182 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal Nederlandse reizigers in het Midden-Oosten, waaronder Dubai, is relatief laag door de eerder geschrapte vluchten van de afgelopen weken. Dat melden reisorganisaties Corendon, de Vakantiediscounter en Prijsvrij Vakanties. Prijsvrij heeft samen met dochtermerk D-reizen, net als branchegenoot TUI, enkele honderden reizigers vastzitten in het Midden-Oosten.
Reisbranchevereniging ANVR sprak maandagochtend van ongeveer duizend gestrande Nederlanders in de regio door de gevolgen van de oorlog in Iran. Ongeveer de helft van hen boekte een pakketreis, waardoor de extra kosten voor het langere verblijf worden vergoed vanuit het Calamiteitenfonds. Daarnaast hebben de Verenigde Arabische Emiraten, die met Dubai over de belangrijkste toeristenbestemming van de regio beschikken, aangegeven de extra kosten ook te willen vergoeden.
Onder meer KLM en Transavia annuleerden in januari al vluchten naar het Midden-Oosten vanwege de dreiging. Corendon heeft mede daardoor nu maar "een heel beperkt aantal" reizigers in de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading