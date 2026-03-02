Weinig Nederlandse reizigers in Dubai door eerdere vliegbeperking

DEN HAAG (ANP) - Het aantal Nederlandse reizigers in het Midden-Oosten, waaronder Dubai, is relatief laag door de eerder geschrapte vluchten van de afgelopen weken. Dat melden reisorganisaties Corendon, de Vakantiediscounter en Prijsvrij Vakanties. Prijsvrij heeft samen met dochtermerk D-reizen, net als branchegenoot TUI, enkele honderden reizigers vastzitten in het Midden-Oosten.

Reisbranchevereniging ANVR sprak maandagochtend van ongeveer duizend gestrande Nederlanders in de regio door de gevolgen van de oorlog in Iran. Ongeveer de helft van hen boekte een pakketreis, waardoor de extra kosten voor het langere verblijf worden vergoed vanuit het Calamiteitenfonds. Daarnaast hebben de Verenigde Arabische Emiraten, die met Dubai over de belangrijkste toeristenbestemming van de regio beschikken, aangegeven de extra kosten ook te willen vergoeden.

Onder meer KLM en Transavia annuleerden in januari al vluchten naar het Midden-Oosten vanwege de dreiging. Corendon heeft mede daardoor nu maar "een heel beperkt aantal" reizigers in de regio.