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Wereldbank laat doelstelling voor klimaatfinanciering vallen

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 10:44
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WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank laat een klimaatdoelstelling vallen rondom zijn financiering. Het wereldwijde instituut voor ontwikkelingssamenwerking streeft er niet langer naar dat minstens 45 procent van het verstrekte geld ook positieve effecten heeft voor het klimaat.
De Wereldbank kondigde tegelijkertijd aan zijn actieplan voor het klimaat voor onbepaalde tijd te verlengen. Maar het oude financieringsdoel onder dat Climate Change Action Plan keert niet terug. Dat schreef voor dat 35 procent van de financiering klimaatvoordelen moet opleveren.
De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder van de Wereldbank. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde eerder dat klimaatverandering een "hoax" is. Zijn minister van Financiën, Scott Bessent, riep de Wereldbank op om zijn doelen voor klimaatfinanciering te laten vallen. In oktober spraken negentien van de 25 directeuren van de Wereldbank juist hun steun uit voor de klimaatdoelstellingen.
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