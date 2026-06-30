Ruim 1 miljoen migranten vragen legale status aan in Spanje

MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse regering heeft aanvragen ontvangen van meer dan 1 miljoen ongedocumenteerde migranten die via een speciale regeling een verblijfsstatus willen krijgen. Premier Pedro Sánchez heeft dit gemeld op de laatste dag waarop aanmelding mogelijk is.

De regeling werd begin dit jaar aangekondigd, met de verwachting dat zo'n half miljoen mensen een aanvraag zouden indienen. De vele verzoeken "laten zien hoe noodzakelijk deze erkenning van rechten en verantwoordelijkheden was", stelt de premier. De maatregel heeft onder meer als doel migranten legaal op te nemen in de arbeidsmarkt.

De Spaanse economie is de afgelopen twee jaar sneller gegroeid dan die van de meeste andere Europese landen. Dat komt onder andere doordat migranten zijn gaan werken in sectoren waar veel personeelstekorten waren, zoals de horeca en de ouderenzorg. Daardoor konden vacatures worden ingevuld en betaalden meer mensen mee aan de sociale zekerheid.