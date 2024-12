Wereldbank verhoogt groeiverwachtingen voor China

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Wereldbank heeft donderdag zijn voorspelling voor de economische groei van China in 2024 en 2025 naar boven bijgesteld. Wel waarschuwt 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking dat het geringe vertrouwen van Chinese huishoudens en bedrijven en aanhoudende problemen in de vastgoedsector volgend jaar blijven drukken op de op een na grootste economie van de wereld.

Voor dit jaar voorziet de Wereldbank nu 4,9 procent groei van de Chinese economie. Dat is iets hoger dan de plus van 4,8 procent waar bij de vorige raming in juni nog van werd uitgegaan.

Daarmee ligt de verwachting van de deskundigen min of meer in lijn met de prognose van de Chinese overheid zelf. Beijing heeft voor dit jaar een groeidoelstelling van "ongeveer 5 procent" gesteld.

Importheffingen VS

Volgend jaar zwakt de Chinese groei waarschijnlijk af tot 4,5 procent, denkt de Wereldbank. Dat is wel meer dan de eerdere voorspelling van 4,1 procent groei.

China dankt de opwaartse bijstellingen onder meer aan een opleving in de export. De vooruitzichten op dat vlak zijn evenwel door risico's omgeven. Als aankomend Amerikaans president Donald Trump volgend jaar de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen zou verhogen - zoals hij heeft aangekondigd - kan dat de groei belemmeren.