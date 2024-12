Landen herdenken slachtoffers van dodelijke tsunami in 2004

JAKARTA (ANP/AFP) - Landen rond de Indische Oceaan herdenken donderdag de meer dan 220.000 mensen die stierven door de tsunami van twintig jaar geleden. De tragedie van 26 december 2004 geldt als een van 's werelds grootste natuurrampen.

De eerste herdenking in de regio begon in de Indonesische provincie Atjeh, waar ruim 100.000 mensen om het leven kwamen. Vanuit de Grote Moskee van Baiturrahman klonken sirenes. Er vinden herdenkingen plaats in onder meer Sri Lanka, India en Thailand, die uren later werden getroffen.

In Sri Lanka stopte de trein Ocean Queen Express, die een symbool van de tragedie is geworden, net als ieder jaar aan de zuidwestelijke kust op de plek waar in en rondom dezelfde trein meer dan duizend doden vielen. Overlevenden en nabestaanden stapten donderdagochtend in de hoofdstad Colombo op de trein, die 90 kilometer zuidelijker in Peraliya tot stilstand kwam. Omwonenden kwamen naar buiten, de spoorlijn werd gesloten en er volgde een moment van stilte.

De Ocean Queen Express werd twintig jaar geleden door enorme golven geraakt, terwijl die op ruim 100 meter van de kust stond. In de trein waren naast passagiers ook lokale bewoners die er hun toevlucht hadden gezocht na de eerste golf. Sommigen zochten beschutting achter de rijtuigen. De trein werd daarna door meer golven getroffen, waardoor die loskwam van het spoor en kantelde. Veel mensen verdronken of werden verpletterd.