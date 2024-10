Wereldbank wil financiering landbouw verdubbelen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Wereldbank is van plan om zijn financiering in de landbouw te verdubbelen. Daarmee wil 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking de agrarische sector in ontwikkelingslanden beter bestand maken tegen klimaatrisico's en opkomende werkgelegenheidstekorten.

De in Washington gevestigde kredietverstrekker zal zijn financiering voor landbouw en verwante sectoren tegen het einde van het decennium verhogen tot 9 miljard dollar per jaar, heeft president Ajay Banga woensdag aangekondigd. De bank wil ook bedrijven stimuleren om hun investeringen te verhogen tot 5 miljard dollar in 2030.

Aanleiding van deze stap is dat de landbouw in veel landen steeds kwetsbaarder lijkt te worden voor klimaatrisico's, terwijl de sector ook een belangrijke bron van vervuilende uitstoot is. Tegelijkertijd heeft de Wereldbank nieuwe instrumenten in zijn arsenaal, die het mogelijk moeten maken om meer privékapitaal naar de sector te laten stromen. De digitale vooruitgang zou daarnaast kunnen helpen ervoor te zorgen dat financiering meer boeren bereikt.