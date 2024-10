Van der Plas: BBB-fractie positief over asielvoorstellen

DEN HAAG (ANP) - "Ook hier is de houding best wel positief", zegt BBB-leider Caroline van der Plas na een overleg met haar fractie over de asielvoorstellen die op tafel liggen in de onderhandelingen met PVV, VVD en NSC. "Ik heb ze een update gegeven, gevraagd of er vragen zijn die ik morgen mee kan nemen. Of er nog verduidelijking nodig is op een paar punten." Die vragen waren er, maar over de inhoud wil ze niets zeggen.

Volgens Van der Plas is niet aan de orde dat de BBB-fractie nog voor het pakket met strenge asielmaatregelen zou gaan liggen. "Veel dingen die in het nieuwe voorstel liggen, komen overeen met wat we in het hoofdlijnenakkoord hebben afgesproken." Op sommige punten gaat het asielpakket wel verder dan het hoofdlijnenakkoord van de coalitie of het regeerprogramma van het kabinet. Er staat bijvoorbeeld in dat delen van Syrië veilig worden verklaard zodat asielzoekers kunnen worden teruggestuurd, en volgens RTL ook dat ongedocumenteerde asielzoekers worden vastgezet.

Donderdag onderhandelen de vier coalitiepartijen en premier Dick Schoof verder. Of het stuk daarna naar de ministerraad kan, "dat gaan we zien", zegt Van der Plas. "Ik verwacht niet dat ik weer terugga naar de fractie, tenzij er weer vragen zijn."