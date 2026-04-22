Wereldwijd meer bankroeten door Iranoorlog, zegt Allianz Trade

DEN BOSCH (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten kan dit jaar en volgend jaar tot 15.000 extra bedrijfsfaillissementen wereldwijd leiden. Dat verwacht kredietverzekeraar Allianz Trade in nieuwe voorspellingen, waarin ook voor Nederland wordt uitgegaan van meer bankroeten.

In vergelijking met een eerdere prognose van vóór de Midden-Oosten-crisis rekenen deskundigen van de firma nu op 7000 extra faillissementen dit jaar en bijna 8000 extra volgend jaar. Maar de schattingen zijn wel erg onzeker. Als de oorlog en de periode met hoge energieprijzen langer aanhouden, zouden er meer bedrijven kunnen omvallen.

Risicodirecteur Johan Geeroms van Allianz Trade Benelux denkt dat het aantal bankroeten in Nederland "hardnekkig hoog" blijft. "In 2026 verwachten wij opnieuw een toename met 6 procent. Daar komt in 2027 nog eens 2 procent bovenop. Dat is geen nieuwe tsunami, maar wel een duidelijk signaal dat de schade van jarenlange kostenstijgingen, hogere rente en zwakke marges nu stap voor stap in de faillissementsstatistieken terug te zien is."