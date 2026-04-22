Oekraïne heropent Russische oliepijpleiding binnen paar uur

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 10:20
KYIV (ANP/AFP/RTR) - Hongarije en Slowakije krijgen als het goed is binnen een paar uur weer olie uit Rusland via de veelbesproken Droezjba-pijpleiding. De leveringen via die pijpleiding lagen maanden stil nadat die in januari schade had opgelopen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Kyiv heeft de schade inmiddels gerepareerd.
Volgens een Oekraïense functionaris wordt de Droezjba-leiding naar verwachting om 13.00 uur Nederlandse tijd heropend. Hongarije en Slowakije vragen al maanden om die heropening en beschuldigden de Oekraïense regering ervan de reparatie om politieke redenen bewust te vertragen. De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeerde als reactie een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde twee dagen na de verkiezingsnederlaag van Orbán dat de pijpleiding bijna hersteld was. Maandag was de reparatie helemaal afgerond.
