Schip dat Iran verliet beschoten in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/AFP) - Een vrachtschip dat Iran verliet is in de Straat van Hormuz beschoten, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Er is geen schade gemeld. Het schip is een aantal kilometer van de Iraanse kust tot stilstand gebracht en de bemanning is veilig.

Zowel de Verenigde Staten als Iran hebben de afgelopen dagen schoten gelost op vaartuigen in de Straat van Hormuz. Iran houdt de belangrijke zeestraat vrijwel gesloten sinds het begin van de oorlog. De VS voerden recent een eigen blokkade in voor aan Iran gelieerde schepen.

Woensdagochtend werd volgens de scheepvaartmonitor een containerschip beschoten door de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat zou daarbij zware schade hebben opgelopen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerde het vaartuig waarschuwingen van Iran. Het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Vanguard Tech meldde dat het schip toestemming zou hebben gekregen om door de zeestraat te varen.