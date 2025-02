Wereldwijde schulden stijgen tot recordhoogte

De wereldwijde schuldenlast is vorig jaar opnieuw gestegen tot een recordhoogte, meldt het Institute of International Finance (IIF). Bedrijven, huishoudens en overheden hadden in totaal 318 biljoen dollar aan schulden, ongeveer 303.000 miljard euro. Dat is 7 biljoen dollar meer dan in 2023.

De toename van de schulden was in 2024 wel kleiner dan in 2023, aldus het IIF. In dat jaar namen de schulden met 16 biljoen dollar toe.

Het instituut verwacht dat de schuldenlast dit jaar minder hard stijgt. "Met wereldwijde onzekerheid over het economisch beleid op recordhoogte, hoger dan de niveaus tijdens de piek van de pandemie, en de nog altijd hoge leenkosten, zal de voorzichtigere houding onder kredietnemers waarschijnlijk de vraag naar krediet in de private sector belemmeren."