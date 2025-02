Winstsprong Heathrow Airport door recordaantal passagiers

LONDEN (ANP/RTR) - London Heathrow Airport, de drukste luchthaven van Europa, heeft vorig jaar fors meer winst gemaakt door een recordaantal passagiers. De winst van de Britse luchthaven, 24 kilometer ten westen van Londen, steeg met 31 procent tot 917 miljoen pond (1,1 miljard euro).

Vorig jaar reisden 84 miljoen mensen via Heathrow. Dat zijn er 3 miljoen meer dan in recordjaar 2019, het jaar voor de wereldwijde grenssluitingen tijdens de coronaperiode. De vrachtvolumes via de luchthaven namen met 10 procent toe. "2024 onderstreept waarom Heathrow de toegangspoort tot groei voor het Verenigd Koninkrijk is", zegt topman Thomas Woldbye in een toelichting.

De Britse regering heeft onlangs haar steun uitgesproken voor een uitbreiding van Heathrow Airport met een derde startbaan om de economie aan te jagen. Hierover steggelden regeringen decennialang vanwege de hoge kosten van de bouw en milieukwesties.

Heathrow Airport heeft als grootaandeelhouders Qatar Investment Authority, het staatsinvesteringsfonds van Qatar, het Saudische staatsfonds Public Investment Fund en de Franse investeringsmaatschappij Ardian. Zij krijgen in de komende weken een dividend van 250 miljoen pond.