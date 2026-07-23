Wereldwijde stroomvraag stijgt sneller dan vorig jaar, ziet IEA

PARIJS (ANP) - De wereldwijde vraag naar elektriciteit stijgt dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) becijferd. Volgens de organisatie komt dit vooral door een steeds groter wordende stroomvraag vanuit de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters.

Naar verwachting bereikt het wereldwijde stroomverbruik volgend jaar een niveau van 30.700 terawattuur, tegenover 28.600 in 2025. Volgens het IEA neemt de vraag dit jaar 3,6 procent toe en volgend jaar met 3,8 procent. Vorig jaar bedroeg de groei nog 3 procent.

De verstoringen van de gasleveringen uit het Midden-Oosten hebben de kosten voor stroomproductie wel opgedreven. In verschillende landen heeft dit geleid tot meer opwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA evenwel bij de productie uit zonne-energie. De CO2-uitstoot door stroomopwekking stijgt dit jaar naar verwachting met 1 procent om volgend jaar te stabiliseren.