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Sligro in het rood door terughoudendheid consumenten

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 8:22
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VEGHEL (ANP) - Sligro heeft over het eerste halfjaar een nettoverlies geboekt. Volgens topman Koen Slippens heeft het bedrijf last van terughoudendheid van consumenten in hun bestedingen in zowel Nederland als België.
Volgens topman Slippens komt die terughoudendheid door stijging van de kosten voor basale levensbehoeften, hoge brandstofprijzen en aanhoudende geopolitieke onrust. Ook stelt hij dat de prijsstijging op lonen beperkt kan worden doorgegeven in de verkoopprijzen van producten.
Het nettoverlies over de eerste zes maanden van 2026 kwam uit op 2 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog een plus van 2 miljoen euro. De omzet bleef met een kleine 1,3 miljard euro ongeveer gelijk. Sligro boekte in Nederland 0,1 procent minder omzet ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. In België nam die 0,2 procent toe.
Voor het resterende deel van 2026 verwacht Sligro geen grote veranderingen in het marktbeeld. De groothandel verwacht daarom nog niet meer groei.
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