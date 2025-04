Wereldwijde wijnconsumptie naar laagste niveau sinds 1961

PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - De wereldwijde wijnconsumptie is vorig jaar met ruim 3 procent gedaald tot 214,2 miljoen hectoliter. Dat is het laagste niveau sinds 1961, heeft de Internationale Organisatie voor Wijn (OIV) naar buiten gebracht.

Volgens de organisatie zijn mensen minder wijn gaan drinken door veranderingen in consumptiepatronen. Ook zou de afname deels een gevolg zijn van de economische onzekerheid. Mede daardoor is wijn in sommige landen flink duurder geworden.

In Europa, goed voor bijna de helft van de wereldwijde consumptie, werd bijna 3 procent minder wijn gedronken. Frankrijk zag de consumptie zelfs met bijna 4 procent terugvallen. In Spanje en Portugal was er wel een lichte stijging.

Niet alleen de consumptie, ook de wijnproductie daalde tot het laagste peil in meer dan zestig jaar. In totaal werd 225,8 miljoen hectoliter gemaakt. De afname is te wijten aan extremer weer zoals droogte en veel regen. Italië was opnieuw de grootste wijnmaker, gevolgd door Frankrijk en Spanje.