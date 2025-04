Onzekerheid over handelsoorlog drukt op sentiment Wall Street

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Daarmee bleef de onzekerheid over de handelsoorlog van president Donald Trump op het sentiment drukken. Beleggers verwerkten wel enkele sterke kwartaalrapporten van grote Amerikaanse banken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 40.368,96 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 5396,63 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent naar 16.823,17 punten. Bank of America en Citigroup wonnen na goed ontvangen kwartaalcijfers tot bijna 4 procent.

In de handelsoorlog waren weinig grote ontwikkelingen. Trump liet via een woordvoerster weten dat "de bal" wat hem betreft bij China ligt. Dat land moet contact met hem opnemen als het wil onderhandelen over lagere importheffingen. Daarmee lijkt sprake van een patstelling en lijkt er weinig uitzicht op een verbetering van de Amerikaans-Chinese verhoudingen.