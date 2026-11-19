AMERSFOORT (ANP) - Nederlanders die het minimumloon verdienen, houden volgend jaar netto meer over. Dat meldt salarisplatform Youforce na het doorrekenen van het nieuwe belastingplan. Ook werkenden die modaal of twee keer modaal verdienen, gaan er door het nieuwe belastingplan op vooruit.

"We zien dat werkende Nederlanders in 2027 netto meer overhouden", stelt topman Sader Odijk van Youforce. "Met het nieuwe belastingplan wordt arbeid voor vrijwel alle inkomens iets minder belast. Alleen bij lagere inkomens, zoals minimumloonverdieners die 16 tot 32 uur werken, valt de belasting iets hoger uit." Maar omdat het minimumloon per 1 januari stijgt naar 15,29 euro, gaan ook zij er op hun loonstrook op vooruit, stelt Odijk.

Mensen met een minimumloon die 40 uur per week werken, gaan er netto bijna 45 euro per maand op vooruit. Voor minimumloners die 32 uur per week werken is dat bijna 25 euro. Werkenden met een modaal inkomen krijgen er volgend jaar 12,25 euro meer nettoloon bij. Bij twee keer modaal is dat ruim 26 euro per maand.

Stemmen

De Tweede Kamer stemde op 12 november met een nipte meerderheid in met het belastingplan. Coalitiepartij VVD stemde tegen, omdat een voorstel van PRO en Volt een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Dat amendement zorgt voor een iets lagere belasting op arbeid, die wordt opgehaald bij vermogenden.

Het nieuwe belastingplan moet nog wel door de Eerste Kamer. De VVD heeft gezegd dat het in de Eerste Kamer wel voor het belastingplan gaat stemmen.