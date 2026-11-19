MONACO (ANP) - De Keniaanse autoriteiten hebben nog een lange weg te gaan in de strijd tegen dopinggebruik. Dat stelt de dopingautoriteit in de atletiek (AIU) donderdag na de schorsing van onder meer de regerend wereldkampioene op de marathon Peres Jepchirchir. De 33-jarige Keniaanse, ook de olympisch kampioene van 2021, werd voor drie jaar geschorst wegens het gebruik van epo.

"De Keniaanse autoriteiten hebben de afgelopen vijf jaar veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen doping", zegt AIU-voorzitter Brett Clothier in een persbericht. "Maar deze zaken laten zien dat er nog een lange weg te gaan is." Naast Jepchirchir kregen ook specialist op de halve marathon Veronica Loleo en marathonloper Ronald Korir jarenlange schorsingen toebedeeld.

"De Keniaanse overheid is zich bewust van de huidige situatie en heeft zich toegelegd op het verder verbeteren van de Keniaanse antidopingautoriteit en het bestrijden van de criminele netwerken die doping in het land beschikbaar maken", aldus Clothier.