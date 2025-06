Werkgevers uitzendbranche vinden staking onverantwoord

LIJNDEN (ANP) - De werkgeversorganisatie voor de uitzendbranche ABU vindt de aangekondigde staking van FNV bij distributiecentra van Albert Heijn "onverantwoord en onbegrijpelijk". Honderden uitzendkrachten leggen vanaf woensdag het werk neer omdat ze een goede eigen cao willen, meldde de vakbond dinsdag.

Volgens de ABU is de staking niet nodig, omdat er al een nieuwe cao is afgesloten met vakbond LBV voor de periode vanaf volgend jaar tot eind 2028. De werkgevers stellen dat de positie van uitzendkrachten in de nieuwe cao is verbeterd. FNV en andere bonden vonden deze overeenkomst eerder echter ontoereikend. Volgens de ABU kwam de bond zelf meermaals niet opdagen bij uitnodigingen voor overleg. "Wie weigert aan tafel te komen, kan niet klagen over uitsluiting", aldus de ABU.

"Met deze onnodige acties brengt FNV nodeloos veel schade toe aan de bedrijven en organisaties die uitzendkrachten inzetten en die geen partij zijn in dit conflict", stelt de werkgeversorganisatie. ABU wil dat FNV stopt met de stakingen. Albert Heijn benadrukte dinsdag al geen partij te zijn in het conflict tussen vakbonden en uitzendbureaus over de ABU-cao.

De acties van FNV starten bij de distributiecentra van de supermarktketen in Geldermalsen en Pijnacker, maar later volgen mogelijk meer locaties en andere bedrijven. De precieze impact op de bevoorrading van de winkels van Albert Heijn is nog onduidelijk. Bijna de helft van de werknemers in de distributiecentra zijn uitzendkrachten.