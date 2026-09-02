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Oproep tot verzet bij boerenprotest in Leeuwarden

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 13:00
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LEEUWARDEN (ANP) - Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden wordt opgeroepen tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet, ziet een ANP-verslaggever. Een paar honderd demonstranten luisteren naar vertegenwoordigers van boerenactiegroepen die speechen op een podium. "Verzet je", riep Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force de aanwezigen toe. "Dit wordt onze laatste kans. De brief van Van Essen ruimt ons allemaal op. En dat laten we niet gebeuren."
Volgens de plannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) moet er rondom ongeveer honderd natuurgebieden een stikstofarme bufferzone komen. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Het doel is dat de landbouw in 2030 minimaal 23 procent minder stikstof uitstoot. Er wordt 20 miljard euro beschikbaar gemaakt voor onder andere steun aan boeren en natuurbeheer.
De demonstranten zijn in de ochtend vanuit heel Friesland op trekkers naar Leeuwarden gereden. Die staan in lange rijen geparkeerd in het historische centrum van de stad.
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