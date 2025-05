Werkgevers willen ook met niet-vakbondsleden praten over cao

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversvereniging AWVN wil dat ook werknemers die geen lid zijn van een vakbond kunnen meepraten over hun cao. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mee te doen aan zo'n collectieve arbeidsovereenkomst. Met name bedrijven in relatief nieuwe sectoren als fintech en ICT zien dit vaak niet zitten, waardoor de dekkingsgraad daalt en het stelsel onder druk is komen te staan.

AWVN vindt dat de vereniging met het oog op die lagere dekkingsgraad vooral zelf "veel werk te doen heeft", zegt een woordvoerder in een toelichting op een vrijdag gepubliceerde 'discussienota'. Met "oplossingsrichtingen" willen de werkgevers alvast hun standpunt delen, in afwachting van een Kamerbrief van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) over "mogelijk onderhoud van het cao-stelsel" later dit jaar. Van Hijum erkende eind vorig jaar dat het stelsel onder druk staat.