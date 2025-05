Turnster Thorsdottir moet EK in Leipzig missen

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Eythora Thorsdottir (26) moet de Europese kampioenschappen missen. Dat laat de geboren Rotterdamse via X weten. Ze blesseerde zich onlangs tijdens kwalificatiewedstrijden in Rotterdam aan haar kuitspier. Aanvankelijk dacht ze dat er niets ernstigs aan de hand was. De EK in Leipzig, eind deze maand, komen te vroeg. Thorsdottir richt zich nu op de WK in oktober.

Thorsdottir miste vorig jaar de Olympische Spelen in Parijs door een voetbreuk en leek weer helemaal terug. Ze veroverde vorige maand bij de wereldbekerwedstrijd in het Kroatische Osijek het goud op de balk. Thorsdottir maakte in 2014 haar debuut op seniorenniveau, maar werd in het begin van haar loopbaan ook al geplaagd door blessures.