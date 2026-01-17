ECONOMIE
EU-ambassadeurs zondag bijeen voor overleg over heffingen VS

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:46
bijgewerkt om zaterdag, 17 januari 2026 om 22:21
anp170126141 1
De ambassadeurs van alle lidstaten van de Europese Unie komen zondag samen om te praten over de nieuwe Amerikaanse heffingen, meldt voorzitter Cyprus. Een aantal getroffen landen zei eerder al dat ze met een gezamenlijke Europese reactie wilden komen op de tarieven.
De heffingen worden opgelegd aan Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste twee landen maken geen deel uit van de EU.
De getroffen landen hebben allemaal deze week aangekondigd militairen te sturen naar Groenland voor een verkenningsmissie. Ze steunen Denemarken en Groenland, die zich verzetten tegen de Amerikaanse pogingen om het arctische eiland in te lijven.
De bijeenkomst van de ambassadeurs begint zondag om 17.00 uur.
