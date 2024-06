Werkloosheid Duitsland onverwachts gestegen

NEURENBERG (ANP) - De werkloosheid in Duitsland is tegen de verwachtingen in gestegen in juni. Volgens het federaal arbeidsbureau van Duitsland blijven bedrijven voorzichtig bij het zoeken naar nieuw personeel.

Na een correctie voor seizoensinvloeden kwam de werkloosheid uit op 6 procent. In mei zat nog 5,9 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk in de grootste economie van Europa.

Economen gepeild door financieel persbureau Bloomberg rekenden erop dat de werkloosheid gelijk zou blijven. Het is ook de eerste maand dit jaar waarin de werkloosheid oploopt.

Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, herstelt zich op economisch gebied weliswaar. Maar volgens het arbeidsbureau gebeurt dit slechts langzaam. Zo blijft de inflatie nog relatief hoog en zijn consumenten voorzichtig met hun uitgaven. "De arbeidsmarkt blijft zich ongunstig ontwikkelen in deze gemengde economische situatie."