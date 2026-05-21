OM zwijgt over operatie om Jos Leijdekkers aan te houden

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil niets officieels kwijt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leijdekkers aan te houden. Volgens bronnen van De Telegraaf hebben speciale eenheden van de politie samen met mariniers tot twee keer toe op het punt gestaan om de 34-jarige Bolle Jos op te pakken voor de West-Afrikaanse kust.

"Het was de bedoeling Jos Leijdekkers op volle zee buiten territoriale wateren te overmeesteren op het moment dat hij per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen", schreef de krant donderdag. Om "externe factoren" werd de geheime operatie toch afgeblazen.

Het OM bevestigt noch ontkent het verhaal. "We doen geen uitspraken over lopende onderzoeken of lopende acties. Ik kan er niets over zeggen", aldus een woordvoerster van het Landelijk Parket. Ze voegt eraan toe dat de aanhouding van Leijdekkers, die in Nederland is veroordeeld tot 24 jaar cel voor een moordopdracht en drugshandel, de "hoogste prioriteit" heeft.