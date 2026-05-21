ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM zwijgt over operatie om Jos Leijdekkers aan te houden

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 7:27
anp210526048 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil niets officieels kwijt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leijdekkers aan te houden. Volgens bronnen van De Telegraaf hebben speciale eenheden van de politie samen met mariniers tot twee keer toe op het punt gestaan om de 34-jarige Bolle Jos op te pakken voor de West-Afrikaanse kust.
"Het was de bedoeling Jos Leijdekkers op volle zee buiten territoriale wateren te overmeesteren op het moment dat hij per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen", schreef de krant donderdag. Om "externe factoren" werd de geheime operatie toch afgeblazen.
Het OM bevestigt noch ontkent het verhaal. "We doen geen uitspraken over lopende onderzoeken of lopende acties. Ik kan er niets over zeggen", aldus een woordvoerster van het Landelijk Parket. Ze voegt eraan toe dat de aanhouding van Leijdekkers, die in Nederland is veroordeeld tot 24 jaar cel voor een moordopdracht en drugshandel, de "hoogste prioriteit" heeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

234000173_m

Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

Loading