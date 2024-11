Onderwijsprotest op Malieveld op 25 november

DEN HAAG (ANP) - Het hoger onderwijs wil op maandag 25 november op het Malieveld in Den Haag alsnog demonstreren tegen de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. De organisatoren hebben dat donderdag aangekondigd. Ze zeiden eerder al dat ze "over een paar weken" naar het Malieveld wilden gaan, maar noemden toen nog geen exacte datum.

Studenten en docenten zouden donderdag in Utrecht demonstreren, maar dit werd afgelast op aandringen van de gemeente. Een pro-Palestijnse groep zou de betoging hebben willen kapen. Ondanks de afgelasting zijn in Utrecht donderdag honderden mensen de straat op gegaan. Ook in andere studentensteden, zoals Leiden, Tilburg, Enschede en Nijmegen, vonden betogingen plaats. De organisatoren van het protest in Utrecht gingen naar het gebouw van de Tweede Kamer om daar op uitnodiging van enkele fracties hun verhaal te doen.

Volgens de Landelijke Studentenvakbond heeft het niet doorgaan van het protest in Utrecht een negatief effect: "Demonstreren wordt hiermee enigszins gecriminaliseerd. Na de gebeurtenissen van afgelopen week in Amsterdam kunnen we het ons niet veroorloven dat het recht om jezelf te uiten onder druk komt te staan."

'Aanval' op demonstratierecht

Ingrid Robeyns, filosoof aan de Universiteit Utrecht en een leider van protestgroep WOinActie, was niet te spreken over de waarschuwing van Utrecht: "Wij hadden met duizenden op het Domplein willen staan. Het is zeer zorgwekkend dat dit niet door mocht gaan. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd." Ze sprak van "een aanval op ons demonstratierecht op basis van informatie die niemand van ons heeft kunnen checken" en hoopt alsnog "en masse" op het Malieveld te kunnen demonstreren. Ze noemde de geplande bezuinigingen "onnodig, onverstandig, onwenselijk en niet legitiem" en riep universiteiten op de bezuinigingen niet uit te voeren.

Voorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond, een andere organisator, richtte zijn pijlen op onderwijsminister Eppo Bruins. "Als u het echt niet eens bent met het beleid, trek het dan terug of treed af. Huil niet met onze sector mee, was je handen niet in onschuld. Daar hebben we helemaal niks aan."