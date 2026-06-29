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WhatsApp maakt contact mogelijk zonder telefoonnummer

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 19:43
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MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Gebruikers van WhatsApp kunnen straks een gebruikersnaam kiezen voor hun account. Die verandering moet de privacy vergroten, doordat mensen met elkaar in contact kunnen komen zonder hun telefoonnummer te hoeven delen.
WhatsApp, dat eigendom is van Meta Platforms, laat mensen vanaf maandag alvast een unieke gebruikersnaam vastleggen. De functie komt later dit jaar beschikbaar. Volgens de berichtendienst krijgen mensen met een gebruikersnaam meer controle over wie hun telefoonnummer kan zien. Dat is vooral handig bij contact met nieuwe mensen of wanneer iemand deelneemt aan een groepsgesprek. WhatsApp noemt de wijziging een belangrijke verbetering van de privacy.
"Wanneer je iemand nieuw ontmoet, bijvoorbeeld een studiegenoot, buur of iemand die je op een evenement leert kennen, kan het delen van je telefoonnummer als een grote stap voelen", zegt een manager bij het bedrijf. De functie lijkt op vergelijkbare identificatiesystemen van concurrerende berichtenapps, zoals Signal.
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