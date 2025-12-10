Wingtech nodigt beheerders chipmaker Nexperia uit in China

NIJMEGEN (ANP) - De door de rechter aangestelde beheerders van de Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zijn uitgenodigd in Beijing voor een gesprek met het Chinese moederbedrijf Wingtech. Dat meldt een bron aan persbureau Reuters.

Advocaat Arnold Croiset van Uchelen, die de aandelen van Nexperia Nederland beheert sinds de ingreep van de ondernemingskamer, bevestigt de uitnodiging. "We staan open voor een gesprek, maar we zeggen in de media niets over het wie, wat en waar."

De Nederlandse tak probeert al langer in contact te komen met de Chinese divisie, maar had eerder nog "geen aanwijzingen gezien van enige bereidheid om zinvolle gesprekken te voeren over het herstel van de toeleveringsketen".

Nederland en China zijn in een conflict verwikkeld nadat demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) eind september beperkingen had opgelegd bij Nexperia om te voorkomen dat Wingtech activiteiten en kennis zou weghalen uit Europa. Die beperkingen werden vorige maand opgeschort.