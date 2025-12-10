ANVR: vakantieboekingen naar VS trekken laatste maanden weer aan

LEUSDEN (ANP) - Nederlanders hebben tot en met oktober van dit jaar 5 procent minder vakanties naar de Verenigde Staten geboekt, meldt reisbranchevereniging ANVR. In september en oktober is echter een omslag te zien, de boekingen liggen in deze maanden juist "substantieel hoger" dan vorig jaar.

"2025 startte lager dan 2024 vanwege met name de doorwerking van de bosbranden in Californië. De onzekerheid over het VS-beleid zorgde vervolgens voor een verder wegzakken van de boekingen. Dit gold voor alle regio's in de VS", zegt een woordvoerster van de reisbrancheorganisatie.

De boekingen trekken de laatste maanden echter weer aan en de ANVR verwacht dat dit in 2026 verder doorzet. Dit komt mede door de gunstige dollarkoers voor toeristen uit eurolanden. "Daarnaast geven mensen die eenmaal in de VS zijn geweest aan dat je ter plaatse niets merkt van de negatieve verhalen in de media", aldus de zegsvrouw. Zij wijst er ook op dat de hogere kosten voor het inreisformulier ESTA en de toegang tot parken geen noemenswaardige factor vormen in de totale kosten van een reis naar de VS.