ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaten Marengo vrezen 'impasse' om verscherpt toezicht

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 12:40
anp101225116 1
SCHIPHOL (ANP) - Advocaten in het Marengo-proces hebben woensdag hun zorgen geuit aan het gerechtshof Amsterdam over het verscherpte toezicht op ontmoetingen met cliënten in de strengere gevangenisregimes. De ontstane situatie is "onwerkbaar", volgens Mark Dunsbergen, een van de advocaten van Saïd R. Sinds november hangen er camera's in de spreekkamer. Dat maakt het volgens de advocaten onmogelijk om vertrouwelijk met hun cliënten te overleggen. Zij hebben daarom deze bezoeken hierom opgeschort.
De Nederlandse Orde van Advocaten gaf eerder ook al aan dat het "onvoldoende duidelijk" is hoe de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. De advocaten wachten op meer duidelijkheid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over hoe het toezicht er in de praktijk uitziet, stellen zij. Zo is volgens hen niet duidelijk of er geluidsopnames worden gemaakt en of de beelden worden opgeslagen.
"We zitten in een impasse en dat raakt ook dit proces", aldus Dunsbergen tegen het hof. "Daarom vragen wij uw aandacht."
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

0x0

Zilver wint van goud

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash (1)

Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading