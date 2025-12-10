Advocaten Marengo vrezen 'impasse' om verscherpt toezicht

SCHIPHOL (ANP) - Advocaten in het Marengo-proces hebben woensdag hun zorgen geuit aan het gerechtshof Amsterdam over het verscherpte toezicht op ontmoetingen met cliënten in de strengere gevangenisregimes. De ontstane situatie is "onwerkbaar", volgens Mark Dunsbergen, een van de advocaten van Saïd R. Sinds november hangen er camera's in de spreekkamer. Dat maakt het volgens de advocaten onmogelijk om vertrouwelijk met hun cliënten te overleggen. Zij hebben daarom deze bezoeken hierom opgeschort.

De Nederlandse Orde van Advocaten gaf eerder ook al aan dat het "onvoldoende duidelijk" is hoe de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. De advocaten wachten op meer duidelijkheid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over hoe het toezicht er in de praktijk uitziet, stellen zij. Zo is volgens hen niet duidelijk of er geluidsopnames worden gemaakt en of de beelden worden opgeslagen.

"We zitten in een impasse en dat raakt ook dit proces", aldus Dunsbergen tegen het hof. "Daarom vragen wij uw aandacht."